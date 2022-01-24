Квіткова показала чесні фото своєї фігури у купальнику через 7 місяців після пологів

Понеділок, 24 січня 2022, 10:45

Блогерка Даша Квіткова разом із чоловіком Микитою Добриніним відпочиває на Сейшелах. Парочка вже встигла наробити пляжних фото і черговою порцією вкотре поділитися із підписниками в Instagram.

"Фото у купальнику – є. Хоча надії в мене було мало, що це трапиться", – написала Даша під знімками.

 
Пляжними фото Даша вперше поділилася через 4 місяці після пологів
фото instagram@kvittkova
 
 
Як і попередні знімки із пляжу, ці, вочевидь, також зробив благовірний

У коментарях блогерка пояснила, що "сумніви" стосувалися власної фігури. Мовляв, Квіткова думала, що не "влізе" у купальник.

 
 
Лайк за чесність)

Нагадаємо, після народження первістка Даша відверто розповіла про зміни у фігурі. А через 5 місяців блогерка влаштувала гарячу фотосесію, де похизувалася неабиякими формами.

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