Квіткова показала чесні фото своєї фігури у купальнику через 7 місяців після пологів
24 січня 2022, 10:45
Блогерка Даша Квіткова разом із чоловіком Микитою Добриніним відпочиває на Сейшелах. Парочка вже встигла наробити пляжних фото і черговою порцією вкотре поділитися із підписниками в Instagram.
"Фото у купальнику – є. Хоча надії в мене було мало, що це трапиться", – написала Даша під знімками.
У коментарях блогерка пояснила, що "сумніви" стосувалися власної фігури. Мовляв, Квіткова думала, що не "влізе" у купальник.
Нагадаємо, після народження первістка Даша відверто розповіла про зміни у фігурі. А через 5 місяців блогерка влаштувала гарячу фотосесію, де похизувалася неабиякими формами.
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