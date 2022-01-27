Дорофєєва у мереживних трусиках посвітила тілом у домашньому інтер'єрі. ФОТО
Четвер, 27 січня 2022, 11:15
Співачка Надя Дорофєєва вкотре вирішила побалувати своїх фолловерів досить відвертим хоум луком.
Артистка опублікувала фото і підкріпила їх словами зі своєї нової пісні.
"И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят raznotsvetnaya…", - написала Надя, запропонувавши підписникам продовжити рядки.
Схоже, Надя вирішила дуже серйозно і креативно підійти до промоутингу нового трека. Раніше зірка навіть набила татуювання з його назвою.
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