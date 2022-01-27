Дорофєєва у мереживних трусиках посвітила тілом у домашньому інтер'єрі. ФОТО

Співачка Надя Дорофєєва вкотре вирішила побалувати своїх фолловерів досить відвертим хоум луком.

Артистка опублікувала фото і підкріпила їх словами зі своєї нової пісні.

"И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят raznotsvetnaya…", - написала Надя, запропонувавши підписникам продовжити рядки.

Засмаглий під мексиканським сонцем пресс Дорофєєвої Фото з Instagram Дорофєєвої

Надя вирішила ще й потанцювати під рядки з нової пісні

Дорофєєва не зупинилася лише на трусиках і показала верхню частину білизни

Співачка дуже органічно "вписується" в інтер’єри

Схоже, Надя вирішила дуже серйозно і креативно підійти до промоутингу нового трека. Раніше зірка навіть набила татуювання з його назвою.