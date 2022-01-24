Дорофєєва засвітила нове татуювання і пообіцяла бути сміливішою

Співачка Надя Дорофєєва показала нове татуювання, яке вона зробила на нозі, і пояснила, що для неї є проявом сміливості.

Артистка опублікувала пост на цю тему у своєму Instagram.

"Я пообіцяла собі бути СМІЛИВІШОЮ! Щоб втілювати свої мрії, ставити цілі, стрибати вище голови, хотіти більшого… і досягати більшого! Потрібно бути по-справжньому сміливим, щоб зізнаватися у своїх почуттях до іншої людини, випускати свої авторські пісні і навіть просто брати мікрофон і виходити на сцену", - написала Надя.

raznotsvetnaya – назва нової пісні Дорофєєвої, яка незабаром вийде фото з instagram дорофєєвої

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Співачка також зізналася, що щодня бореться зі своїми внутрішніми страхами і невпевненістю. Зі слів артистки, вона дозволила собі не намагатися бути "хорошою дівчинкою", адже це безглуздо.

"Для мене один із проявів сміливості – це зробити татуювання. Для когось це як випити чашку кави, а я довго думаю і наважуюся, і до кожного підходжу свідомо і готуюся. Кожне на моєму тілі - прояв мене", - поділилася Надя.

До речі, артистка вже має тату у такому ж виконанні

"Моє нове татуювання – нагадування собі, що я різна, наповнена різноманітними фарбами і почуттями, про те, що необхідно бути сміливою, щоб не підлаштовуватися під ту, якою мене хочуть бачити", - підбила підсумки Дорофєєва.

Як відомо, Дорофєєва була невпевнена в собі ще з самого дитинства. Співачка згадувала, як порівнювала себе з іншими і закликала фанатів не сумніватися в своїх силах.

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