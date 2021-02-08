Дорофєєва у спідньому та кедах попустувала на ліжку. ФОТО

Хоч до весни офіційно лишилися лічені тижні, несхоже, що погода скоро дозволить нам розгулювати надворі у легких кедах. Мабуть, саме тому співачка Надя Дорофєєва вирішила хоча би влаштувати в них фотосесію на ліжку.

Грайливими фото вона поділилася в Instagram.

Дорофєєва влаштувала сексі-фотосесію на ліжку фото з instagram дорофєєвої

Схоже, співачці вже кортить весни

Нагадаємо, в січні Надя зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом трохи підзарядилися теплом (та еротикою у водоспаді) на Балі.

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