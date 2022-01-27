Lady Gaga в жакеті на голе тіло повигиналася на підлозі для глянцю. ФОТО

Американська співачка Lady Gaga продовжує пожинати плоди своєї ролі у біографічній драмі "Дім Гуччі".

Зокрема, зірка з’явилися на черговій обкладинці. Цього разу для онлайн-видання Deadline.

На концертах Gaga ще і не на таких підборах гарцює фото @joshtelles

Виконавиця позує у подовженому жакеті із темно-синього деніму на голе тіло та чоботах на шпильці.

Кількома днями раніше лауреатка "Оскару" також з’явилася на обкладинці журналу Variety у компанії голлівудського актора Джейка Джилленхола. Цього разу Gaga позувала у корсетній сукні-максі.

Джилленхол пасує співачці так само, як і Купер

Нагадаємо, "Дім Гуччі" – не перша робота співачки у кіно. Раніше вона зіграла головну роль у музичній драмі "Народження зірки". Після виходу фільму Gaga отримала не лише "Оскар" за найкращий саундтрек до стрічки, але і стосунки із партнером по знімальному майданчику Бредлі Купером. Принаймні, саме співачку звинувачували у розриві актора з цивільною дружиною Іриною Шейк.

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