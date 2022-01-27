Maruv у купальнику ефектно попозувала в дубайських хвильках. ФОТО
Четвер, 27 січня 2022, 15:20
Співачка Maruv поділилася гарячими, як завжди, світлинами з відпочинку в Дубаї. Ними вона проілюструвала заяву, що вривається в новий робочий рік.
Ганна анонсувала новий трек від одного зі своїх альтер его, романтичної Sharlotta Ututu, а також дещо танцювальне від Maruv.
Нагадаємо, під псевдонімом SHLAKOBLOCHINA зірка нещодавно випустила сатиричну пісню про вакцинацію.
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