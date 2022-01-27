Maruv у купальнику ефектно попозувала в дубайських хвильках. ФОТО

27 січня 2022, 15:20

Співачка Maruv поділилася гарячими, як завжди, світлинами з відпочинку в Дубаї. Ними вона проілюструвала заяву, що вривається в новий робочий рік.

Ганна анонсувала новий трек від одного зі своїх альтер его, романтичної Sharlotta Ututu, а також дещо танцювальне від Maruv.

 
Maruv красиво прощається з ОАЕ
фото з instagram maruv
 

Нагадаємо, під псевдонімом SHLAKOBLOCHINA зірка нещодавно випустила сатиричну пісню про вакцинацію.

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купальники maruv

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