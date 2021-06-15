Фантастична еротика: Maruv упакувала апетитні форми в купальник власного виробництва
Вівторок, 15 червня 2021, 15:45
Співачка Maruv знайшла спосіб, як точно не залишитися непоміченою на пляжі цього літа. Зірка, яку насправді звати Ганна Корсун, представила купальник із літнього кампейну її іменного бренду.
Як написала Maruv у Instagram, джерелом натхнення для неї став науково-фантастичний серіал "Зоряний шлях".
"Усі дівчата - з іншої галактики", - зазначила вона.
Нагадаємо, Ганна свого часу чесно зізналася, які шкідливі звички має.
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