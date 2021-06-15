Фантастична еротика: Maruv упакувала апетитні форми в купальник власного виробництва

Вівторок, 15 червня 2021, 15:45

Співачка Maruv знайшла спосіб, як точно не залишитися непоміченою на пляжі цього літа. Зірка, яку насправді звати Ганна Корсун, представила купальник із літнього кампейну її іменного бренду.

Як написала Maruv у Instagram, джерелом натхнення для неї став науково-фантастичний серіал "Зоряний шлях".

 
Як вам пляжний лучок від Maruv?
фото з instagram maruv 

"Усі дівчата - з іншої галактики", - зазначила вона.

 
Співачка представила купальник власного виробництва
 

Нагадаємо, Ганна свого часу чесно зізналася, які шкідливі звички має

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