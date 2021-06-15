Фантастична еротика: Maruv упакувала апетитні форми в купальник власного виробництва

Співачка Maruv знайшла спосіб, як точно не залишитися непоміченою на пляжі цього літа. Зірка, яку насправді звати Ганна Корсун, представила купальник із літнього кампейну її іменного бренду.

Як написала Maruv у Instagram, джерелом натхнення для неї став науково-фантастичний серіал "Зоряний шлях".

Як вам пляжний лучок від Maruv? фото з instagram maruv

"Усі дівчата - з іншої галактики", - зазначила вона.

Співачка представила купальник власного виробництва

Нагадаємо, Ганна свого часу чесно зізналася, які шкідливі звички має.

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