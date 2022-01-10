"Астанавитесь! Это ублюдство!": MARUV у новому ВІДЕО висміяла вакцинацію

Співачка Maruv (справжнє ім’я Анна Корсун) у новій пісні "Shpok Shpok" підняла гостро соціальну тему вакцинації.

Відео на сатиричину композицію артистка випустила під своїм другим псевдонімом SHLAKOBLOCHINA.

У пісні йдеться про дівчинку Аню, яка відмовляється від вакцинації і попереджає інших про наслідки у разі "шпокання".

"Все человечество тонет во лжи под излучением вышек 5 g", - співає Корсун.

Maruv, як завжди, не нехтувала свободою слова і вразила слухачів віршами без цензури.

До речі, у пісні є відсилання до експрезидента-втікача Януковича та його славнозвісної фрази "Астанавітєсь!".

Нагадаємо, якось епатажна співачка опинилася в епіцентрі скандалу через привітання чоловіків із 23-м лютого.

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