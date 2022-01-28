Сайрус із голою цицею подуркувала на камеру та висолопила язика. ФОТО

28 січня 2022, 11:00

Співачка Майлі Сайрус відома своїми епатажними витівками та скандалами. Підтримувати амплуа бешкетниці й рок-зірки артистка намагається також і у фотосетах.

Один із таких виконавиця запостила днями у своєму Instagram. Співачка з ніг до голови одягнена в Gucci й позує у студії звукозапису.

 
У порівняні із минулими витівками Сайрус, це – квіточки. Хоч і дуже стильні
фото @myleshendrik
 
Схожі пози вона вже практикувала у зйомці для журналу Rolling Stone
 
 
А колись зірка еротично обіймалася із великоднім кроликом
 
 
 
 
 
Так і хочеться закинути на когось ноги, але поруч лише стіл
 

Нагадаємо, нещодавно під час виступу зі співачки злетів топ. Сайрус втримала його рукою і не оголилася на публіку.

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