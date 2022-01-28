Сайрус із голою цицею подуркувала на камеру та висолопила язика. ФОТО
П'ятниця, 28 січня 2022, 11:00
Співачка Майлі Сайрус відома своїми епатажними витівками та скандалами. Підтримувати амплуа бешкетниці й рок-зірки артистка намагається також і у фотосетах.
Один із таких виконавиця запостила днями у своєму Instagram. Співачка з ніг до голови одягнена в Gucci й позує у студії звукозапису.
Нагадаємо, нещодавно під час виступу зі співачки злетів топ. Сайрус втримала його рукою і не оголилася на публіку.
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