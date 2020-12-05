Хуліганка Сайрус посвітила голими грудьми у глянці. ФОТО
Субота, 5 грудня 2020, 11:38
Епатажна співачка Майлі Сайрус стала героїнею номеру журналу Rolling Stone та порадувала його читачів дуже сміливою фотосесією. 28-річна кралечка показала їм голі груди.
"Мені говорили, що я маю прикриватися, тож я пішла іншим шляхом", - зазначила Майлі.
Нагадаємо, Сайрус є квір-людиною, тобто не відносить себе ні до жінок, ні до чоловіків. Зірка, яка торік розлучилася з актором Ліамом Хемсвортом, упевнена, що закохуються не в гендер, а у особистість.
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