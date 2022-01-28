Екс-"неангел" Віка в купальнику попозувала коло дерева на Мальдівах

П'ятниця, 28 січня 2022, 11:32

Ексучасниця дуету "НеАнгелы" Вікторія Смеюха, яка провела теплу та сонячну відпустку на Мальдівах, вже зібрала валізу і підготувалася до робочих буднів.

Але, перед тим як покинути острів, співачка вирішила підбити підсумки відпочинку і ефектно попрощатися з райським місцем.

"Пост, написаний на валізах. Мені час вертатися з казки у реальне життя. І, збираючись попрощатися з пальмами, лагідним сонцем, фантастичними сонячними заходами і хвилинами, кожна з яких нагадувала життя, раптом зрозуміла… 1190 островів, та один з них був НАШИМ", - поділилася виконавиця.

 
Схоже, прощання Вікторії з пальмами завершилося черговим фотосетом

Фото з Instagram VIKANABLACK

"Мальдіви стали не тільки новою крапкою відліку, але і таким необхідним симбіозом із сонця, солоних бризок та нескінченних фруктових коктейлів, які наповнили мене енергією, ідеями, силами та розумінням того, що все до снаги", - написала зірка. 

 
 Ще один купальник з великої колекції виконавиці
 
 
Фізичній формі співачки можна лише позаздрити

Як відомо, на відпочинку Віка завжди має час і натхнення, щоби поговорити із шанувальниками про важливі речі. Колись виконавиця розповіла, як вдячність покращує роботу гормональної системи людини.

зіркові канікули купальники бікіні

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Ще по темі
IDEALMEDIA
Останні матеріали
Більше матеріалів