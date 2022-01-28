Екс-"неангел" Віка в купальнику попозувала коло дерева на Мальдівах

Ексучасниця дуету "НеАнгелы" Вікторія Смеюха, яка провела теплу та сонячну відпустку на Мальдівах, вже зібрала валізу і підготувалася до робочих буднів.

Але, перед тим як покинути острів, співачка вирішила підбити підсумки відпочинку і ефектно попрощатися з райським місцем.

"Пост, написаний на валізах. Мені час вертатися з казки у реальне життя. І, збираючись попрощатися з пальмами, лагідним сонцем, фантастичними сонячними заходами і хвилинами, кожна з яких нагадувала життя, раптом зрозуміла… 1190 островів, та один з них був НАШИМ", - поділилася виконавиця.

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"Мальдіви стали не тільки новою крапкою відліку, але і таким необхідним симбіозом із сонця, солоних бризок та нескінченних фруктових коктейлів, які наповнили мене енергією, ідеями, силами та розумінням того, що все до снаги", - написала зірка.

Ще один купальник з великої колекції виконавиці

Фізичній формі співачки можна лише позаздрити

Як відомо, на відпочинку Віка завжди має час і натхнення, щоби поговорити із шанувальниками про важливі речі. Колись виконавиця розповіла, як вдячність покращує роботу гормональної системи людини.