Екс"НеАнгел" Віка без мейкапу та в купальнику замислилася про вдячність і гормони

Співачка Viktoria, вона ж ексучасниця дуету "НеАнгелы" Віка замислилася про те, як важливо та корисно для кожної людини бути вдячною.

Ця мудра думка прийшла до артистки на пляжному відпочинку, тож вона проілюструвала їх у Instagram своїми фото в купальнику.

Віка на відпочинку має час і натхнення, щоби поговорити з шанувальниками про важливі речі фото з instagram viktoria

"Прокидаючись уранці, потягніться та усміхніться, і просто в ліжку подумайте, кому ви сьогодні вдячні, хто робить вас та важе життя кращим!", - порадила Віка.

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Співачка закликає бути вдячними

Зі спостережень артистки, люди більш охоче спілкуються та йдуть назустріч тим, хто вміє помічати приємні дрібниці та дякувати за них. Тож роблячи такі прості та щирі кроки, кожен може стати привабливішим в очах інших, розширивши власні перспективи.

От ми, наприклад, вдячні Віці за те, що постить такі фото. А ви?

"Уже доведено, що вдячність нас змінює навіть на біохімічному рівні, покращуючи роботу гормональної системи. А гормони - це те, що визначає наше все - і самопочуття, і зовнішність тощо", - запевнила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія розказала, скільки в неї купальників, і цифра вражає.

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