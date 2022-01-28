Різатдінова в купальнику граційно попозувала на пляжі в Дубаї

П'ятниця, 28 січня 2022, 18:00

Гімнастка Ганна Різатдінова разом зі своїм сином Ромою відпочивають у теплому Дубаї.

Там спортсменка набирається сил, ніжиться на пляжі під сонечком, а ще, звісно, шерить знімки свого підтягнутого тіла в Instagram.

 
Такими видами можна тільки милуватися

Фото з Instagram ANNA_RIZATDINOVA

 
Ганна вирішила показати відразу декілька купальників

Фото з Instagram ANNA_RIZATDINOVA

 
Гарне освітлення та сексапільний монокіні – усе, що потрібно гімнастці, щоб назбирати купу вогників в коментарях

Фото з Instagram ANNA_RIZATDINOVA

Нагадаємо, колись Ганна зізналася, що мала великі комплекси щодо власної зовнішності. Гімнастка згадала, як соромилася своїх "кривих і коротких" ніг.

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