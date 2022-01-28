Різатдінова в купальнику граційно попозувала на пляжі в Дубаї
28 січня 2022, 18:00
Гімнастка Ганна Різатдінова разом зі своїм сином Ромою відпочивають у теплому Дубаї.
Там спортсменка набирається сил, ніжиться на пляжі під сонечком, а ще, звісно, шерить знімки свого підтягнутого тіла в Instagram.
Нагадаємо, колись Ганна зізналася, що мала великі комплекси щодо власної зовнішності. Гімнастка згадала, як соромилася своїх "кривих і коротких" ніг.
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