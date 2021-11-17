Різатдінова згадала, як комлексувала через "криві й короткі" ноги

Гімнастка Ганна Різатдінова зізналася, що мала великі комплекси щодо власної зовнішності. Причому нав'язали їх юній Ані дорослі, коли вона починала свій шлях у спорті.

Про це вона згадала в розмові з "Новим каналом".

Різатдінова згадала про свої комплекси

"Найбільше запам'ятала негатив щодо моїх ніг, мовляв, вони криві та короткі. З такими в гімнастиці я нічого не досягну", - поділилася Ганна.

"У дитинстві в особистому щоденнику просила Господа подовжити мені ноги. Я все пропускаю через себе. Було важко знайти сили, щоб продовжувати займатися далі. Тепер роблять компліменти з приводу ніг, і мені це дивно чути", - зізналася вона.

Ганна молилася, щоби її ноги стали довші

Тепер, маючи вже власну школу художньої гімнастики, Різатдінова використовує інший підхід до навчання майбутніх чемпіонок.

"Будь-який професійний спорт передбачає суворе ставлення. Я не знаю жодного виду спорту, де постійно гладили б по головці, і все було м'яко та лояльно. Але я вважаю, що дітей не можна ранити морально. Коли дитина лише починає займатися, її не можна пресингувати, говорячи: "Ти товста, негарна, в тебе не ті ноги, широкі плечі…" Це все переростає у комплекси", - наголосила вона.

Нагадаємо, свого часу Ганна зізнавалася, що аж до завершення спортивної кар'єри взагалі не вміла доглядати за собою та спілкуватися з хлопцями.

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