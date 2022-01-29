Дочка Кроуфорд у спідньому розляглася в кріслі. ФОТО
29 січня 2022, 11:15
20-річна дочка Сінді Кроуфорд модель Кая Гербер вже давно вийшла з тіні матері. На рахунку дівчини чисельні обкладинки, кампейни та покази мод.
Зокрема, Гербер – амбасадор бренду Calvin Klein, у білизні якого днями вона попозувала, сидячи в кріслі.
Нагадаємо, Кая зустрічається з американським актором Остіном Батлером, який старше за дівчину на 10 років.
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