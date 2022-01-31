Без фільтрів та мейкапу: Джамала в хижому принті показалася на Шрі-Ланці

Понеділок, 31 січня 2022, 10:25

Співачка Джамала не встигла повернутися з відпочинку в Єгипті, як знову вирушила відпочивати - цього разу на Шрі-Ланку.

Виконавиця вже виклала в  Instagram кілька фото зі свого готелю та заразом продемонструвала підписникам себе без мейкапу та фільтрів.

"Ну, ви зрозуміли! Ані фільтрів, ані мейків. Як тільки бачу сонце – це все стає непотрібним. Лише нова сукня. Святкую 31 січня, яке видимо наближає нас до літа", - написала виконавиця.

 
Свіже обличчя Джамали і не потребує мейкапу

Фото з Instagram JAMALAJAAA

 
Співачка чудово вписалася в місцеві краєвиди

Фото з Instagram JAMALAJAAA

 
Хижий принт – сталий тренд останніх років
 
 

Фото з Instagram JAMALAJAAA

 

Фото з Instagram JAMALAJAAA

 
Співачка ще й встигла показати себе в купальнику

Як відомо, щоби гарно виглядати і бути у тонусі, Джамала докладає неабияких зусиль. Зірка, яка раніше скинула 10 кіло, розповіла, як підтримує форму після схуднення.

Джамала купальники

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