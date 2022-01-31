Гвоздьова у спортзалі показала, як тримає тіло в тонусі. ВІДЕО

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка виховує двох діточок, поділилася з фолловерами своїми секретами стрункості.

Зірка показала в Instagram, як проходить її тренування.

"Що робить матуся двох дітей, щоб мати таку фігуру? Ви часто запитуєте мене. Два-три рази на тиждень я намагаюся відвідувати спортзал та мінімум три-чотири рази проводжу тренування з танців", - написала хореографка.

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"Я не перевантажую своє тіло залізом та усілякою купою спортивного обладнання. Кожне тренування намагаюся виконувати вправи для всіх груп м’язів, але головний акцент роблю на ноги, пресс та стегна. Менше на руки та спину", - поділилася Ілона.

Фото з Instagram ILONAGVOZDEVA

Зірка також зазначила, що не потрібно відокремлювати спорт від свого життя, адже це така сама річ, як здоровий сон, харчування, робота або сім’я.

Нагадаємо, раніше Гвоздьова писала, що будь-яка жінка завжди має бути "гарячою штучкою", навіть вдома. Зірка продемонструвала це на власному прикладі, показавши, як ввела свого чоловіка у "приємний шок".

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