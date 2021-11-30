Гвоздьова в купальнику впіймала дзен у Карпатах. ФОТО
30 листопада 2021, 17:50
Хореографка Ілона Гвоздьова з родиною гайнула на відпочинок, цього разу не в закордон, а на один із карпатських курортів.
Із донькою Рією кралечка відвідала басейн.
"Сьогодні піймала свій Дзен", - поділилася Ілона.
"Я уже навіть забула, що означає просто відпочивати, нікуди не бігти, нічого не робити, просто бути в моменті та насолоджуватися", - написала вона.
Нагадаємо, хейтери Гвоздьової спробували було гнобити її за "відсутність" грудей, але хореографка дала їм відсіч.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Гвоздьова про конфлікт із Остапчуком: Переконувала милого, щоби він не бив пику Володі
"Ідеальна для себе": Гвоздьова показалася без ретуші та фотошопу і з зайвими кіло
Приєднуйтесь до дискусії