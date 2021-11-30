Гвоздьова в купальнику впіймала дзен у Карпатах. ФОТО

Хореографка Ілона Гвоздьова з родиною гайнула на відпочинок, цього разу не в закордон, а на один із карпатських курортів.

Із донькою Рією кралечка відвідала басейн.

33-річна Ілона посвітила підкачаним тілом у басейні фото з instagram гвоздьової

"Сьогодні піймала свій Дзен", - поділилася Ілона.

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Хореографка та її дзен

"Я уже навіть забула, що означає просто відпочивати, нікуди не бігти, нічого не робити, просто бути в моменті та насолоджуватися", - написала вона.

Нагадаємо, хейтери Гвоздьової спробували було гнобити її за "відсутність" грудей, але хореографка дала їм відсіч.

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