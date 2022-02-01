Зробила "кареху": Камінська презентувала свою нову стрижку. ФОТО

Співачка Слава Камінська вирішила трохи оновитися перед настанням весни. Зірка дещо освітлила коси та зробила "кареху", тобто каре.

Себе в салоні, а потім вже й із новою стрижкою 37-річна Слава показала в Insta-сторіс.

Славі закортіло змін скріншот із instagram камінської

Співачці зробили фарбування, що зветься "лисячий хвіст"

Себе з "карехою" Камінська показала в сторіс

А так її волосся лежить уранці

Як вам?

Нагадаємо, торік Камінська демонструвала, як їй підколюють губи, роблячи їх "як у качки".

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