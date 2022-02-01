Зробила "кареху": Камінська презентувала свою нову стрижку. ФОТО
1 лютого 2022, 13:14
Співачка Слава Камінська вирішила трохи оновитися перед настанням весни. Зірка дещо освітлила коси та зробила "кареху", тобто каре.
Себе в салоні, а потім вже й із новою стрижкою 37-річна Слава показала в Insta-сторіс.
Нагадаємо, торік Камінська демонструвала, як їй підколюють губи, роблячи їх "як у качки".
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