"Та йди ти в сраку": Камінська відповіла на звинувачення в аб'юзі та побиттях

Співачка Слава Камінська звинуватила свою колишню колегу з "НеАнгелов", Вікторію Смеюху в лицемірстві. На думку артистки, виставляючи себе "бідною овечкою", а Славу - "злою Круеллою", та просто намагається привернути більше уваги до свого майбутнього треку.

На закиди щодо багаторічного аб'юзу, побиттів та видирання волосся Камінська відповіла в інтерв'ю "Слава +".

Слава нарешті вирішила відповісти на звинувачення Віки фото з instagram камінської

Як наголосила артистка, пов'язані контрактом "НеАнгелы" були лише перші 5 років співпраці, решту 10 - ніхто нікого "за руку не тримав", тож якщо Віку щось дійсно не влаштовувало, вона могла піти.

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Слава не стала спростовувати факт бійки з видиранням волосся, про який розказала Віка. Але додала подробиць.

"Тільки Слава була на 8-му місяці вагітності й почала це не Слава... Нащо битися з вагітною жінкою? Віка запізнилася на 40 хвилин, я ось із таким животом сиджу в машині, їхати хрін зна куди. Я говорю: "Просто май повагу до мого стану", а вона каже: "Що, вагітність - хвороба?"... Я розумію, коли людина не розуміє, що це таке, коли в тебе якісь гормональні сплески чи ще щось. Я кажу: "Іще раз таке скажеш, дам в макітру." А вона: "Я тобі дам, бо я сильніша." А там я вже далі не пам'ятаю, а там у мене вже штора впала", - зізналася співачка.

Співачки неодноразово билися

А під час іншої епічної колотнечі між жіночками постраждав візажист.

"Це коли в автобусі ми побилися, було діло, він нас рознімав, і я не пам'ятаю, хто, хтось із нас вибив йому зуба. Ну просто потрапив під роздачу", - пояснила Камінська.

Як зазначила Слава, в неї таке враження, наче Віку та її сестру "хтось укусив". Вона припускає, що на Смеюху чинить вплив її новий кавалер, мовляв, сама вона би до такого не додумалася. Камінська сподівається, що колись Віці стане соромно за свою поведінку.

"Якщо я все говорила в обличчя: "Мені не подобається, як ти себе повела, ти кончена", то мені в обличчя ніхто нічого не говорив. Не подобається - скажи. А висери потім за спиною друзям - нащо це треба...", - сказала артистка.

А ви на чиєму боці, Славиному чи Вікиному? фото з instagram смеюхи

"Ти працюєш із людиною 15 років, вона мені десь більше ніж чоловік була, тому що вона їх усіх пережила, по-перше, а по-друге, коли близька людина так чинить... Ми нормально спілкувалися, і останній концерт - обнімашки-цілувашки, щоби отак за спиною: "Ти мене аб'юзила". Та йди ти в сраку, ну от чесно", - наголосила вона.

Що стосується останньої телефонної розмови артисток, Слава визнала, що сказала Віці "щось нехороше".

"Уй*біщем я її назвати не могла, а те, що коряво танцює, 100 відсотків сказала", - запевнила Камінська.

Нагадаємо, за версією Вікторії, Слава багато років із неї знущалася та принижувала, а вона її боялася. Як відомо, гурт "НеАнгелы" припинив публічну діяльність у березні цього року. Експродюсер колективу Юрій Нікітін у конфлікт експідопічних не втручається.

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