Черговий експеримент: Біллі Айліш показалася з новим кольором волосся
Четвер, 3 лютого 2022, 13:00
20-річна американська співачка Біллі Айліш продовжує експериментувати зі своєю зачіскою.
Цього разу виконавиця вирішила перефарбувати волосся у чорний колір. Співачка показала оновлену себе на фото в Instagram.
Як відомо, співачка обожнює епатувати публіку своїми зачісками.
Нагадаємо, у грудні минулого року Біллі дуже атмосферно відсвяткувала свій день народження.
У свої 20 років співачка – володарка чисельних Grammy, а також наймолодша авторка саундтреку до фільму про Джеймса Бонда.
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