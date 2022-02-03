Черговий експеримент: Біллі Айліш показалася з новим кольором волосся

Четвер, 3 лютого 2022, 13:00

20-річна американська співачка Біллі Айліш продовжує експериментувати зі своєю зачіскою.

Цього разу виконавиця вирішила перефарбувати волосся у чорний колір. Співачка показала оновлену себе на фото в Instagram.

 
Біллі трохи підстригла чубчик та кінчики волосся
фото з instagram billieeilish

Як відомо, співачка обожнює епатувати публіку своїми зачісками.

 
Зірка встигла побувати блондинкою
фото з instagram billieeilish
 
Зелений? Чом би й ні
 
 

Нагадаємо, у грудні минулого року Біллі дуже атмосферно відсвяткувала свій день народження.

У свої 20 років співачка – володарка чисельних Grammy, а також наймолодша авторка саундтреку до фільму про Джеймса Бонда.

Біллі Айліш

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