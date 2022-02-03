Черговий експеримент: Біллі Айліш показалася з новим кольором волосся

20-річна американська співачка Біллі Айліш продовжує експериментувати зі своєю зачіскою.

Цього разу виконавиця вирішила перефарбувати волосся у чорний колір. Співачка показала оновлену себе на фото в Instagram.

Біллі трохи підстригла чубчик та кінчики волосся фото з instagram billieeilish

Як відомо, співачка обожнює епатувати публіку своїми зачісками.

Зірка встигла побувати блондинкою фото з instagram billieeilish

Зелений? Чом би й ні

Нагадаємо, у грудні минулого року Біллі дуже атмосферно відсвяткувала свій день народження.

У свої 20 років співачка – володарка чисельних Grammy, а також наймолодша авторка саундтреку до фільму про Джеймса Бонда.