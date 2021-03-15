"Греммі"-2021: перемога Бейонсе з дочкою та залізничника з Казахстану

У Лос-Анджелесі відбулася 63-тя церемонія "Греммі", і серед головних її лауреатів опинилися Біллі Айліш, Тейлор Свіфт та Бейонсе, а ще старша донька Бейонсе, 9-річна Блю Айві.

Дівчинці за повним правом належить частка перемоги кліпу "Brown Skin Girl", котрий став "Найкращим музичним відео".

Цікаво, що Блю Айві - не наймолодший лауреат "Греммі" в історії. Рекорд належить Лії Пісолл, учасниці кантрі-гурту The Peasall Sisters - їй було 8, коли колектив здобув статуетку, пише CNN.

Вертаючись до Бейонсе, цього року вона перемогла ще в трьох номінаціях: "Найкращий R&B перформенс" ("BlackParade"), "Найкращий реп-перформенс" і "Найкраща реп-пісня" ("Savage" у дуеті з Megan Thee Stallion). Остання, до речі, стала "Найкращою новою артисткою".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

19-річна Біллі Айліш отримала статуетку за "Запис року" ("Everything I Wanted").

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

"Альбомом року" став "Folklore" Тейлор Свіфт, а "Піснею року" - "I Can’t Breathe" у виконанні співачки H.E.R., яку насправді звати Габріела Сарм'єнто Вілсон.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

20-річний діджей із Казахстану Іманбек Зейкенов (Imanbek) отримав нагороду за найкращий ремікс (на композицію "Roses" репера Saint Jhn).

Як пише Лента.ru, талановитий парубок - не професійний музикант, а студент залізничного коледжу. Але це не завадило його відео набрати мільйони переглядів на YouTube, увійти в п'ятірку U.S. Billboard Hot 100 й очолити в травні британський хітпарад.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Imanbek Musiс (@imanbekmusic)

Повний список переможців є на сайті "Греммі".

До слова, одним із найяскравіших виступів вечора, яким просто неможливо не помилуватися, став дуже гарячий дует Megan Thee Stallion та Cardi B.