Чекають на братика і сестричку: діти Роналду замилували ніжностями з його вагітною коханою

Четвер, 3 лютого 2022, 18:06

Португальський футболіст Кріштіану Роналду разом із сім'єю відпочивають у Дубаї та балують своїх фанатів сонячним контентом.

28-річна наречена спортсмена, Джорджина Родрігес, яка чекає на двійню, замилувала мережу сімейними знімками з відпочинку.

Джорджина опублікувала фото у своєму Instagram.

 
Красуня засвітила чималий животик
фото з Instagram georginagio
 
Змінювати луки Джорджина, звісно, теж не забуває
 
У Роналду четверо дітей: 11-річний син Кріштіанінью, двійнята Матео і Ева, яких футболісту народила сурогатна матір, і дочка Алана - спільна дитина Кріштіану та Джорджини.
 
А ось і старшенький 
 
Батько теж з'явився на горизонті
 
В старших дітей Роналду дуже ніжні стосунки з мачухою
 
Жінка чекає на двійню: хлопчика та дівчинку

Нагадаємо, нещодавно Джорджина відсвяткувала свій 28-ий день народження. У якості подарунку Роналду організував для коханої справжнє відеошоу на найвищій вежі у світі. Родрігес показала привітання від чоловіка, чим приголомшила мережу.

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