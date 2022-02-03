Чекають на братика і сестричку: діти Роналду замилували ніжностями з його вагітною коханою
Четвер, 3 лютого 2022, 18:06
Португальський футболіст Кріштіану Роналду разом із сім'єю відпочивають у Дубаї та балують своїх фанатів сонячним контентом.
28-річна наречена спортсмена, Джорджина Родрігес, яка чекає на двійню, замилувала мережу сімейними знімками з відпочинку.
Джорджина опублікувала фото у своєму Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Джорджина відсвяткувала свій 28-ий день народження. У якості подарунку Роналду організував для коханої справжнє відеошоу на найвищій вежі у світі. Родрігес показала привітання від чоловіка, чим приголомшила мережу.
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