Чекають на братика і сестричку: діти Роналду замилували ніжностями з його вагітною коханою

Португальський футболіст Кріштіану Роналду разом із сім'єю відпочивають у Дубаї та балують своїх фанатів сонячним контентом.

28-річна наречена спортсмена, Джорджина Родрігес, яка чекає на двійню, замилувала мережу сімейними знімками з відпочинку.

Джорджина опублікувала фото у своєму Instagram.

Красуня засвітила чималий животик фото з Instagram georginagio

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Змінювати луки Джорджина, звісно, теж не забуває

А ось і старшенький

Батько теж з'явився на горизонті

Жінка чекає на двійню: хлопчика та дівчинку

Нагадаємо, нещодавно Джорджина відсвяткувала свій 28-ий день народження. У якості подарунку Роналду організував для коханої справжнє відеошоу на найвищій вежі у світі. Родрігес показала привітання від чоловіка, чим приголомшила мережу.

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