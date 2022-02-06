16-річна донька Полякової у бікіні показалася на тлі сантехніки. ФОТО

Дочка співачки Олі Полякової Маша, яка вже давно є окремою від мами Instagram-персоною, вирушила на відпочинок у теплі краї.

Дівчина ще не встигла повідомити фанатам свою геолокацію, але вже зашерила фото себе у різних купальниках.

Маша опублікувала сторіс на тлі вбиральні у своєму Instagram.

Дівчина похизувалася своїм пляжним луком фото з instagram mashapolyakova

Судячи з вологого волосся, Маша вже встигла поплавати

Дівчина трохи засвітила свій номер

А ще раніше Маша опублікувала зухвалі фото, на яких показала середній палець та вкотре довела, що не боїться бути собою.

фото з instagram mashapolyakova

Нагадаємо, Оля Полякова захищає своїх дівчаток від хейтерів та заохочує будь-які їхні особистісні прояви та творчі пошуки.