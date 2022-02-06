16-річна донька Полякової у бікіні показалася на тлі сантехніки. ФОТО
6 лютого 2022, 11:45
Дочка співачки Олі Полякової Маша, яка вже давно є окремою від мами Instagram-персоною, вирушила на відпочинок у теплі краї.
Дівчина ще не встигла повідомити фанатам свою геолокацію, але вже зашерила фото себе у різних купальниках.
Маша опублікувала сторіс на тлі вбиральні у своєму Instagram.
А ще раніше Маша опублікувала зухвалі фото, на яких показала середній палець та вкотре довела, що не боїться бути собою.
Нагадаємо, Оля Полякова захищає своїх дівчаток від хейтерів та заохочує будь-які їхні особистісні прояви та творчі пошуки.
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