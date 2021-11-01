"Дівчина-комплімент бога": Полякова в мережі помилувалася дочкою

Співачка Оля Полякова постійно хвалиться своїми дочками – Машею та Алісою.

Артистка захищає дівчат від хейтерів і заохочує будь-які особистісні прояви та творчі пошуки старшої Марії, яка вже давно є окремою від мами Instagram-персоною.

І ось Оля знову помилувалася дочкою та її новими фото. Ба більше, назвала Машу дівчиною-компліментом бога. І запропонувала користувачам обрати найкраще фото дочки з 4-х.

"Дівчинка-комплімент Бога. Однозначно! Я її таааак люблю! І мені так приємно, що вона так вийшла", - написала мама Оля в Instagram

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Коментатори пишуть, що Маша вся в маму

Нагадаємо, нещодавно 16-річна Маша Полякова поцілувалася в губи з хлопцем, на що отримала жартівливу реакцію мами.

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