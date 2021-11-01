"Дівчина-комплімент бога": Полякова в мережі помилувалася дочкою
Понеділок, 1 листопада 2021, 16:27
Співачка Оля Полякова постійно хвалиться своїми дочками – Машею та Алісою.
Артистка захищає дівчат від хейтерів і заохочує будь-які особистісні прояви та творчі пошуки старшої Марії, яка вже давно є окремою від мами Instagram-персоною.
І ось Оля знову помилувалася дочкою та її новими фото. Ба більше, назвала Машу дівчиною-компліментом бога. І запропонувала користувачам обрати найкраще фото дочки з 4-х.
Нагадаємо, нещодавно 16-річна Маша Полякова поцілувалася в губи з хлопцем, на що отримала жартівливу реакцію мами.
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