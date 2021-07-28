Полякова в купальнику похвалила 16-річну доньку за відсутність страху

Старша донька співачки Олі Полякової, 16-річна Марія днями збурила інтернет-простір своєю новою піснею, в тексті якої є чимало матюків.

На закиди моралістів із цього приводу дали відповідь і зіркова мама, і сама юна артистка.

Як пояснила Маша у знятому Олею відео, її пісня - це протест проти ейджизму та сексизму, адже головний аргумент хейтерів - те, що юній дівчинці не личить лаятися.

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Полякова доцю, як завжди, підтримала, проілюструвавши допис своїм фото в купальнику.

Маму Олю доньчині матюки не бентежать, а от сторонніх людей в Інтернеті - так

"У 15 зарано, в 50 запізно... А коли не рано і не пізно? Коли можна бути самим собою?" Спасибі, Машо, що не боїшся. Пробувати, помилятися, сперечатися, доводити, бунтарити. Задавати питання, котрі можуть зустріти неприйняття", - написала Полякова.

"Ейджизм та сексизм - це якраз про страх. Страх бути засудженим, страх заявити про себе, бути собою, таким, яким ти є, залежати від чужої думки, від чужих оцінок", - зазначила співачка.

Співачка хвалить Машу за те, що вона не боїться бути собою

Зі слів Олі, те, що свого часу вона перестала боятися бути смішною, принесло їй удачу.

"Зараз я вчуся бути відкритою. Любити себе, свій вік, своє тіло, свої думки та почуття. Любити людей такими, які вони є, не вимагаючи від них відповідати моїм очікуванням. Учуся бути, а не здаватися. І я не боюся, що це комусь не сподобається. Можливо, це і змушує мене працювати над собою, бути сповненою ідей, планів, енергії, пристрасті та любові", - підсумувала Полякова.

Нагадаємо, Маша Полякова після школи планує здобувати музичну освіту в США та вже навіть обрала собі виш.

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