Дімопулос на Мальдівах показала пляжний фемілі-лук із 2-річною донечкою

Понеділок, 7 лютого 2022, 10:41

Після цілого місяця проживання в Дубаї Санта Дімопулос із родиною перебралася в інше райське місце – на Мальдіви.

Там колишня співачка вигулює яскраві пляжні луки у компанії своєї 2-річної донечки Софії, яка вже теж має кілька красивих купальників.

У своєму Instagram Санта показалася з дочкою в однакових синіх монокіні.

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Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

 
Дімопулос уже змалку привчає доньку бути красивою, як мама
 
От тільки маленька Софія коліром шкіри пішла явно в тата 
 
Підкорювачки мальдівських пляжів 
 
До речі, нещодавно Санта зізналася, що коли страждала на анорексію і булімію

Нагадаємо, Дімопулос частенько ділиться з підписниками власними рецептами краси і нещодавно розказувала, які продукти не вживає

дімопулос бікіні

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