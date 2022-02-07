Дімопулос на Мальдівах показала пляжний фемілі-лук із 2-річною донечкою

Після цілого місяця проживання в Дубаї Санта Дімопулос із родиною перебралася в інше райське місце – на Мальдіви.

Там колишня співачка вигулює яскраві пляжні луки у компанії своєї 2-річної донечки Софії, яка вже теж має кілька красивих купальників.

У своєму Instagram Санта показалася з дочкою в однакових синіх монокіні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

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Дімопулос уже змалку привчає доньку бути красивою, як мама

От тільки маленька Софія коліром шкіри пішла явно в тата

Підкорювачки мальдівських пляжів

Нагадаємо, Дімопулос частенько ділиться з підписниками власними рецептами краси і нещодавно розказувала, які продукти не вживає.