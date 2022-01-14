Дімопулос із дітьми та чоловіком розважилися з дельфінами в Дубаї
П'ятниця, 14 січня 2022, 14:45
Санта Дімопулос, яка з родиною нині тимчасово живе у Дубаї, показала, як розважає там свої дітей – доньку Софію та сина Даніеля.
Разом із чоловіком Ігорем вони зводили малих до басейну, де всі разом поплавали з дельфінами.
Радісними світлинами Санта поділилася в Instagram.
Нагадаємо, у перші дні приїзду в ОАЕ Дімопулос встигла сходити на концерт Басти разом із Тетяною Тереховою.
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