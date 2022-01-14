Дімопулос із дітьми та чоловіком розважилися з дельфінами в Дубаї

Санта Дімопулос, яка з родиною нині тимчасово живе у Дубаї, показала, як розважає там свої дітей – доньку Софію та сина Даніеля.

Разом із чоловіком Ігорем вони зводили малих до басейну, де всі разом поплавали з дельфінами.

Радісними світлинами Санта поділилася в Instagram.

"Софік щаслива, незважаючи на серйозність", - написала Санта

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Даніель, певно, на дистанційному навчанні

З Санти вийшла б гарна приборкувачка дельфінів

Цікаво, чи дельфінам так само подобається примусове спілкування з людьми, як самим людям

Нагадаємо, у перші дні приїзду в ОАЕ Дімопулос встигла сходити на концерт Басти разом із Тетяною Тереховою.

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