Почала любити себе: Дімопулос розказала, як самотужки вилікувалася від анорексії та булімії

Колишня співачка Санта Дімопулос зізналася, що свого часу мала розлади харчової поведінки.

Як повідомила Санта у сторіс Instagram, вона роками страждала на анорексію та булумію, які подолала самотужки.

За словами Дімопулос, тоді вона соромилася звертатися до фахівців, але почала читати потрібну літературу і замислилася про любов до себе.

"Почала вчитися себе цінувати, оберігати та піклуватися про себе. Я стала опікуном для тієї недолюбленої і ображеної маленької дівчинки всередині себе", - зазначила Санта.

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Санта запевняє, що сама, без допомоги психотерапевтів здолала анорексію та булімію фото з instagram

Нагадаємо, тепер 34-річна Дімопулос ретельно стежить за своїм харчуванням і не їсть цілу низку продуктів. А ще вона робить деякі процедури краси під наркозом.

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