Без фрешів та білого рису: Дімопулос назвала продукти, які виключила зі свого раціону

Екс-"ВІА-Гра" Санта Дімопулос часто хизується стрункою фігурою в Instagram. Щоб пітримувати себе у формі, красуня не лише займається спортом, але й дотримується режиму харчування.

Привідкрити завісу свого раціону Санта вирішила, відповідаючи на питання підписників у сторіз. Зокрема, вона розповіла, які продукти не вживає.

До "чорного списку", зокрема, потрапили цукор та кондитерські вироби, фастфуд, консерви, ковбасні вироби, напівфабрикати й білий рис.

Цікаво, що фреші, про користь яких експерти вже давно ведуть суперечки, Дімопулос теж не вживає. Свою позицію аргументує високим вмістом фруктози й відсутністю клітковини у готовому напої.

А от чого вдосталь у раціоні красуні, так це білого м’яса, риби, бобових, яєць, горіхів та зелені. Фрукти колишня співачка теж собі зазвичай дозволяє.

Раціон Санти далеко не бідний

І порції чималі

Нагадаємо, нещодавно модель Юліана Дементьєва розповіла про своє харчування. Серед допустимих продуктів красуні кава та навіть текіла.

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