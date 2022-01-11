Без фрешів та білого рису: Дімопулос назвала продукти, які виключила зі свого раціону
Екс-"ВІА-Гра" Санта Дімопулос часто хизується стрункою фігурою в Instagram. Щоб пітримувати себе у формі, красуня не лише займається спортом, але й дотримується режиму харчування.
Привідкрити завісу свого раціону Санта вирішила, відповідаючи на питання підписників у сторіз. Зокрема, вона розповіла, які продукти не вживає.
До "чорного списку", зокрема, потрапили цукор та кондитерські вироби, фастфуд, консерви, ковбасні вироби, напівфабрикати й білий рис.
Цікаво, що фреші, про користь яких експерти вже давно ведуть суперечки, Дімопулос теж не вживає. Свою позицію аргументує високим вмістом фруктози й відсутністю клітковини у готовому напої.
А от чого вдосталь у раціоні красуні, так це білого м’яса, риби, бобових, яєць, горіхів та зелені. Фрукти колишня співачка теж собі зазвичай дозволяє.
Нагадаємо, нещодавно модель Юліана Дементьєва розповіла про своє харчування. Серед допустимих продуктів красуні кава та навіть текіла.
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