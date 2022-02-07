Астаф'єва посвітила голим тілом у панчішках та сукні з карабінами. ФОТО

Модель і співачка Даша Астаф'єва продемонструвала свої довгі ніжки у панчохах, попозувавши для рекламного фотосету.

Для одного з образів 36-річна кралечка обрала дуже сміливу сукню, яка радше відкриває, ніж приховує її принади.

Total black - це страшенно сексуально. Доведено Дашею фото з instagram астаф'євої

Артистка покрасувалася в панчохах

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Нагадаємо, нещодавно Даша зізналася, що має "трішки целюліту".

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