Астаф'єва посвітила голим тілом у панчішках та сукні з карабінами. ФОТО
Понеділок, 7 лютого 2022, 16:46
Модель і співачка Даша Астаф'єва продемонструвала свої довгі ніжки у панчохах, попозувавши для рекламного фотосету.
Для одного з образів 36-річна кралечка обрала дуже сміливу сукню, яка радше відкриває, ніж приховує її принади.
Нагадаємо, нещодавно Даша зізналася, що має "трішки целюліту".
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