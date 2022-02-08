Мейхер у total black засвітила ніжки та обличчя без мейкапу. ФОТО

Співачка Надія Мейхер показала, як виглядає її личко без мейкапу, а заразом довела, що навіть мішкуватий одяг оверсайз може бути дуже сексі.

Серію світлин себе у теплому чорному платті артистка запостила в Instagram.

Надія показується фанам не лише нафарбованою, а і справжньою фото з instagram мейхер

Які ніжки!

Нагадаємо, для одного з попередніх фотосетів 39-річна Надя прикрасила себе рогами.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Мейхер показала соковиті форми у сексі-боді з дірочками

Мейхер показала пишний бюст у шкіряному корсеті та "падіння" в шовковій сукні

39-річна Мейхер у купальнику продемонструвала плаский живіт