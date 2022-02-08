Мейхер у total black засвітила ніжки та обличчя без мейкапу. ФОТО

8 лютого 2022, 12:50

Співачка Надія Мейхер показала, як виглядає її личко без мейкапу, а заразом довела, що навіть мішкуватий одяг оверсайз може бути дуже сексі.

Серію світлин себе у теплому чорному платті артистка запостила в Instagram.

 
Надія показується фанам не лише нафарбованою, а і справжньою
фото з instagram мейхер
 
Які ніжки!

 

Нагадаємо, для одного з попередніх фотосетів 39-річна Надя прикрасила себе рогами.

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