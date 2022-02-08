Мейхер у total black засвітила ніжки та обличчя без мейкапу. ФОТО
8 лютого 2022, 12:50
Співачка Надія Мейхер показала, як виглядає її личко без мейкапу, а заразом довела, що навіть мішкуватий одяг оверсайз може бути дуже сексі.
Серію світлин себе у теплому чорному платті артистка запостила в Instagram.
Нагадаємо, для одного з попередніх фотосетів 39-річна Надя прикрасила себе рогами.
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