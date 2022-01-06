Мейхер із голими плечима посвітила спіднім крізь звабливу сукню

Четвер, 6 січня 2022, 17:34

Співачка Надія Мейхер показала пристрасний образ, який навряд чи залишить когось байдужим.

У чорній прозорій сукні, яка відкриває плечі, артистка попозувала у звабливих позах, демонструючи соковиті форми.

Фото Надя виклала у своєму Instagram

 
Плаття, звісно ж, від бренду самої Мейхер 
фото @yuliya_lysenko
 
У такій сукні можна і фламенко танцювати, і на побачення з кимсь дуже особливим піти 
 
Уфф, цей погляд 

До слова, останнім часом Надя тільки й робить, що хизується сексі-вбраннями та своїм тілом у них. 

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