Мейхер із голими плечима посвітила спіднім крізь звабливу сукню

Співачка Надія Мейхер показала пристрасний образ, який навряд чи залишить когось байдужим.

У чорній прозорій сукні, яка відкриває плечі, артистка попозувала у звабливих позах, демонструючи соковиті форми.

Фото Надя виклала у своєму Instagram.

Плаття, звісно ж, від бренду самої Мейхер @yuliya_lysenko фото

Реклама:

У такій сукні можна і фламенко танцювати, і на побачення з кимсь дуже особливим піти

Уфф, цей погляд

До слова, останнім часом Надя тільки й робить, що хизується сексі-вбраннями та своїм тілом у них.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Мейхер повигиналася перед камерою, засвітивши вражаючий прес

Мейхер без мейкапу та в подертих скінні побувала в старовинному замку

Сімейні "Танці": Мейхер уперше показала доньок, а Дімопулос вивела на паркет сина та пасинка