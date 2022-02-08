Фролова показала 11-місячного сина на дубайських канікулах. ФОТО

8 лютого 2022, 14:00

Первісткові телеведучої Василіси Фролової, Родіону виповнилося 11 місяців. За цей час малюк уже встиг побувати у трьох країнах. Зараз вони з зірковою мамою насолоджуються теплом у Дубаї.

Фото та відео з синочком Василіса показує в Instagram.

 
8-го березня Родіону виповниться рочок
скріншот із Instagram фролової
 
Василіса завезла сина до ОАЕ

 
Для хлопчика це вже третя закордонна подорож: він був у Туреччині та на Занзібарі
 
 
 
Тато Родіона - телепродюсер Дмитро Котеленець
 
 

Нагадаємо, як розказувала 43-річна Фролова, диво-вагітність настала тоді, коли вона вже й не вірила, що може стати мамою.

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