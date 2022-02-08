Фролова показала 11-місячного сина на дубайських канікулах. ФОТО

Первісткові телеведучої Василіси Фролової, Родіону виповнилося 11 місяців. За цей час малюк уже встиг побувати у трьох країнах. Зараз вони з зірковою мамою насолоджуються теплом у Дубаї.

Фото та відео з синочком Василіса показує в Instagram.

8-го березня Родіону виповниться рочок скріншот із Instagram фролової

Василіса завезла сина до ОАЕ

Реклама:

Для хлопчика це вже третя закордонна подорож: він був у Туреччині та на Занзібарі

Нагадаємо, як розказувала 43-річна Фролова, диво-вагітність настала тоді, коли вона вже й не вірила, що може стати мамою.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

43-річна Фролова розказала, як зберегти прекрасну форму після пологів. Спойлер: гроші