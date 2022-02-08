Фролова показала 11-місячного сина на дубайських канікулах. ФОТО
8 лютого 2022, 14:00
Первісткові телеведучої Василіси Фролової, Родіону виповнилося 11 місяців. За цей час малюк уже встиг побувати у трьох країнах. Зараз вони з зірковою мамою насолоджуються теплом у Дубаї.
Фото та відео з синочком Василіса показує в Instagram.
Нагадаємо, як розказувала 43-річна Фролова, диво-вагітність настала тоді, коли вона вже й не вірила, що може стати мамою.
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