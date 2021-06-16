Фролова зізналася, що завагітніла від першого ж сексу з давнім знайомим та мало не втратила малюка

Телеведуча Василіса Фролова, яка в березні народила первістка від продюсера Дмитра Котеленця, розказала, як починався їхній роман. Власне, розпочався він із вагітності.

Про це, а ще про складні пологи, в яких вона мало не втратила маленького Родіона, 43-річна Василіса поговорила в інтерв'ю з Анною Олицькою.

Зі слів Фролової, вони з Котеленцем були знайомі давно, і чоловік їй подобався, але поки він був одружений, це для телеведучої було табу. Доленосним для обох став її переїзд до нової квартири.

Василіса завагітніла в 42 роки, коли вже зневірилася, що це може статися фото з instagram фролової

"Я довго шукала цю квартиру, вона одразу мені сподобалася, я її придбала. Я там робила ремонт. Так сталося, що Діма, батько моєї дитини, увійшов до мого життя дуже неочікувано. Це сталося дуже спонтанно. Це була переписка в соцмережах, це була дуже весела переписка. Хоча ми одне одного дуже давно знаємо, років 15. Ми з ним просто переписувалися і це виявилося дуже весело. Він раптом опинився у мене в гостях, я кажу, от поїхали перевозити коробки, я тут переїжджаю. І ми пів о на п'яту ранку почали перевозити коробки з книгами", - пригадала Фролова.

"Все дуже швидко закрутилося. І виявилося, що ця квартира стала для мене щасливою. Тому що мені треба було заземлитися і треба було там вперше переночувати, щоб завагітніти", - поділилася вона.

Первісткові телезірки вже три місяці

Вагітність стала для Василіси дуже радісним періодом. Вона навіть жартує, що Родіон так багато усміхається, бо його мама весь час сміялася. А от пологи, під час яких Фролова планувала правильно дихати, не вдаватися до анестезії та слухати джаз, обернулися справжнім жахіттям.

"Вони (лікарі) сказали, що там мова йшла на хвилини, навіть не на години", - розказала Фролова.

Виявляється, в Родіона було подвійне обвиття пуповиною. Василіса забила на сполох, коли дитина в її животі перестала рухатися. У пологовому її опасіння підтвердилися, і жінці зробили терміновий кесарів розтин, завдяки чому встигли врятувати хлопчика.

Як запевняє Василіса, кращого тата, ніж Дмитро, неможливо собі навіть уявити. Про шлюб телеведуча навіть не думає, адже в них і так усе прекрасно.

"Ми наші стосунки рахуємо з вагітністю. Він говорить: "Скільки ми там з тобою знайомі? Другий триместр?", - пожартувала вона.

Головна порада, яку тепер, із власного досвіду, Фролова може дати жінкам: жити своїм життям та отримувати задоволення тут і зараз. Лише тепер вона усвідомлює, що не було потрібно нікого шукати, адже її людина прийшла до неї, коли настав час.

Нагадаємо, раніше Василіса розказувала, як зберегти прекрасну фізичну форму після пологів.

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