Кароль на репетиції заселфилася у звабливих шортиках. ФОТО

Співачка Тіна Кароль, яка минулого місяця виступила в Києві зі своїм сольним концертом, вирішила показати фанатам трішки бекстейджу.

Виконавиця опублікувала знімки та відео з репетицій і навіть виклала дуже пікантне селфі у міні-шортиках.

"Ещё разок тебя вдохну про запас… Це як пісня на біс, або ще на хвилинку зі сцени подивитися у ваші очі та почути звук оплесків. Побачимося у березні. Ваша Ті", - написала Кароль.

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Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль випустила фільм-концерт, до якого увійшли кадри з її виступів, репетицій та закулісся. У фільмі співачка заявила, що хоче стати історичною особистістю.