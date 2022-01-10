Солдаут, відверті луки та "жадібна любов": як Кароль різдвяний сольник відспівала. ФОТО

7-го січня Тіна Кароль виступила в Києва зі своїм сольним концертом "Красиво".

Зірка, як і завжди, зібрала солдаут і вразила глядачів постановками, вбраннями, танцями і співом.

"Я сьогодні жадібно любитиму вас, жадібно вимагатиму вашого кохання, жадібно обмінюватися цими чистими, ніжними, трепетними почуттями, які сьогодні є між нами", - сказала Кароль зі сцени.

Тіна цього вечора "жадібно любила" свою публіку фото надані пресслужбою

"Не бійтеся вимагати від життя жадібного свого щастя, тому що світобудова - вона для нас, ми творимо історію в кожному дні. Не озирайтесь і я не буду! Нехай ваші мрії з цієї секунди стають метою. Досягайте своєї мети, не боячись нічого на своєму шляху!", - закликала зірка своїм фанатів у залі.

Артистка була пристрасною і звабливою на сцені

А іноді і кумедною

Під час концерту Тіна блищала в розкішних луках від брендів Mugler, David Koma та Lever Couture.

Фотографу респект за вміння ловити кадри

А ще Тіна трішки страждала

І танцювала

Після успішного виступу в столиці, Кароль вирушила в тур містами України і вже встигла позайматися йогою на сцені перед концертом у Полтаві.

Це співачка так розминається перед концертом у Полтаві скріншот зі сторіс

До речі, наприкінці минулого року Тіна теж хвалилася своїми досягненнями в йозі.

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