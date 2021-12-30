Кароль у обтислому спортлуці похвалилася досягненнями в йозі. ФОТО

Для співачки Тіни Кароль 2021-ий рік був результативним не лише в творчому, а й у спортивному сенсі. Невеличкий звіт для своєї йога-тічерки та, звісно ж, для улюблених фанів зірка запостила в Insta-сторіс.

Також вона похвалилася тривалим стоянням у планці.

Кароль показалася в кількох непростих асанах фото з instagram кароль

Співачка підбила підсумки свого фітнес-року

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Нагадаємо, одна з улюблених вправ Кароль - стрибання на скакалці.

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