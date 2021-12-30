Кароль у обтислому спортлуці похвалилася досягненнями в йозі. ФОТО
30 грудня 2021, 18:25
Для співачки Тіни Кароль 2021-ий рік був результативним не лише в творчому, а й у спортивному сенсі. Невеличкий звіт для своєї йога-тічерки та, звісно ж, для улюблених фанів зірка запостила в Insta-сторіс.
Також вона похвалилася тривалим стоянням у планці.
Нагадаємо, одна з улюблених вправ Кароль - стрибання на скакалці.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Кароль похвалилася успіхами сина в британській школі
У мережі показали, як 19-річна Кароль у дивному вбранні співає оперним голосом. ВІДЕО
Приєднуйтесь до дискусії