Кароль у обтислому спортлуці похвалилася досягненнями в йозі. ФОТО

30 грудня 2021, 18:25

Для співачки Тіни Кароль 2021-ий рік був результативним не лише в творчому, а й у спортивному сенсі. Невеличкий звіт для своєї йога-тічерки та, звісно ж, для улюблених фанів зірка запостила в Insta-сторіс.

Також вона похвалилася тривалим стоянням у планці.

 
Кароль показалася в кількох непростих асанах
фото з instagram кароль
 
Співачка підбила підсумки свого фітнес-року

 
 
 

Нагадаємо, одна з улюблених вправ Кароль - стрибання на скакалці.

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