Кароль у фільмі-концерті заявила, що хоче стати історичною особистістю

Співачка Тіна Кароль випустила фільм-концерт "Красиво. Бегу на свет", до якого увійшли кадри з її виступів, репетицій, закулісся та ексклюзивні інтерв’ю.

У розмовах протягом фільму Тіна озвучила, зокрема, і свій погляд на філософські питання власного життя.

"Натхнення приходить, коли ти або в розпачі, або в радості або в закоханості, тобто однозначно, тобі потрібен стан. Коли ти в рівному спокої та штилі, сумніваюся, що якісь понад природні успіхи можуть статися", - каже Тіна.

Тіна постійно ділиться роздумами зі своїми прихильниками

"Я прокидаюся кожен день і знаю, що я нічого не знаю. І я відкрита вчитися знову, пізнавати знову і слухати широко розплющеними очима. Напевно, це одне з моїх основних правил, що я ніби оновлена ​​система щоранку і готова слухати все більше і більше. Тобто, я знаю, що нічого не знаю. І я не умію співати, але я вмію співати. Я не артист і я – артист, я не боюся вчитися і я роблю це щодня", - поміркувала Кароль.

Також співачка поділилася думками щодо культурних цінностей і історичних особ.

"Культурні цінності важливо берегти. Усвідомлювати їх ще коли вони з нами тут і зараз, ось у цю епоху. Історичні особи вже сьогодні живуть з нами зараз. І без зайвої скромності скажу, що хочеться стати однією з цих особистостей, бо є всередині сила та місія – місіонерство", - заявила артистка.

"Якби я все це робила заради грошей, я б, напевно, вчинила інакше б у 2014 році. А якби я не любила Україну, не написала б "Україна -це ти" - таку наївну пісню, але саме її простота та важлива", - додала вона.

Кароль мітить у історичні особистості

Крім того, Кароль розповіла, завдяки чому повернулася на сцену після смерті чоловіка.

"Назад до сцени мене повернули безумовно дитина, як відповідальність перед нею, і шанувальники... А так, можливо, я зійшла б з цього шляху і не стала тим, ким стала сьогодні", - наголосила співачка.

"Через час я дам інше інтерв'ю та скажу: я б себе вилаяла ту, яка думала піти з цього шляху. Це завжди випробування, воно дуже хвилююче, не буває щось по накатаній, завжди мандраж, який надає тобі сили на сцені. За лаштунками я завжди відчуваю виклик. І мені не нудно", - підсумувала зірка.

Тіні не нудно завдяки постійному виклику собі

Нагадаємо, 7-го січня Кароль дала сольний концерт у столиці, який минув із аншлагом та "жадібною любов'ю" співачки.

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