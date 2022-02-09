"Щасливий зайчик" Плакидюк із нагоди 33-річчя посвітила пишним бюстом у корсеті та стегнами в сіточці

Середа, 9 лютого 2022, 12:00

Телеведуча та фотографка Соня Плакидюк привітала себе кохану з днем народження та засвітила святковий лук. Для ч/б фотосету іменинниця зупинилася на образі звабливого зайчика з Playboy.

"HAPPY BIRTHDAY TO ME! 🐇 І на правах іменинниці бажаю кожному бути щасливим зайчиком зі своїм солодким тортиком. А я пішла зустрічати 33", - написала дівчина в Instagram.

 
Соня з нагоди дня народження вдала з себе сексі-зайчика
фото Dmitry Komissarenko з instagram плакидюк 
 
До речі, для Playboy Соня якось знімалася
 
Фотографка побажала всім солодких тортиків
 
 

Нагадаємо, Соня знає секрет: як не лише не погладшати, а і схуднути на відпочинку в all inclusive.

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