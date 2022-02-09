"Щасливий зайчик" Плакидюк із нагоди 33-річчя посвітила пишним бюстом у корсеті та стегнами в сіточці

Телеведуча та фотографка Соня Плакидюк привітала себе кохану з днем народження та засвітила святковий лук. Для ч/б фотосету іменинниця зупинилася на образі звабливого зайчика з Playboy.

"HAPPY BIRTHDAY TO ME! 🐇 І на правах іменинниці бажаю кожному бути щасливим зайчиком зі своїм солодким тортиком. А я пішла зустрічати 33", - написала дівчина в Instagram.

Соня з нагоди дня народження вдала з себе сексі-зайчика Dmitry Komissarenko з фото instagram плакидюк

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Фотографка побажала всім солодких тортиків

Нагадаємо, Соня знає секрет: як не лише не погладшати, а і схуднути на відпочинку в all inclusive.

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