"Щасливий зайчик" Плакидюк із нагоди 33-річчя посвітила пишним бюстом у корсеті та стегнами в сіточці
9 лютого 2022, 12:00
Телеведуча та фотографка Соня Плакидюк привітала себе кохану з днем народження та засвітила святковий лук. Для ч/б фотосету іменинниця зупинилася на образі звабливого зайчика з Playboy.
"HAPPY BIRTHDAY TO ME! 🐇 І на правах іменинниці бажаю кожному бути щасливим зайчиком зі своїм солодким тортиком. А я пішла зустрічати 33", - написала дівчина в Instagram.
Нагадаємо, Соня знає секрет: як не лише не погладшати, а і схуднути на відпочинку в all inclusive.
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