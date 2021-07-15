Соня Плакидюк поділилася лайфхаком, як не погладшати на відпочинку

Фотографка і телеведуча Соня Плакидюк розказала, як їй вдалося не погладшати під час відпочинку в турецькому готелі all inclusive.

Більше того, Соня навіть скинула 2,5 кілограми.

Своїм лайфхаком вона поділилася в Instagram.

"По-перше, я поїхала на відпочинок з маленькими рожевими вагами. Всі, кому повідомляла про це, трошки хіхікали з мене, але минулого разу три дні без ваг і надто гостинна звана вечеря урочисто приїхали на моїх боках, чим суттєво мене напружили після повернення", - заявила Соня.

"Я дуже швидко гладшаю, а ще мені важливо все контролювати, бачити цифри. Тому нарешті купила розумний годинник і тепер азартно калькулюю всі свої рухи, енергійні танці та спуски-підйоми сходами. Наприкінці дня підбиваю дебет з кредитом ккал, і це дає спокій, що я все зробила правильно і не спустила на гальмах", - додала вона.

Крім того, Плакидюк не їла після 16-ї, бо погано спить після пізньої вечері, а на ранок встає з набряклим обличчям.

"Замість вечері я вигадувала собі інше заняття, ідеально, якщо в готелі є спа, і вечерю можна замінити масажем або походом у хамам", - зізналася Соня.

Усе просто - не вечеряти і зважуватися щодня

"Це ж варварство, всі їдять, а ти смокчеш лапку в номері", – скажете ви. А я відповім, що це значно легше, ніж їсти виключно ПП-продукти 3-4 рази на день і постійно себе контролювати, запихаючись лише корисним. Я ж смакувала фісташкові тістечка, які вабили мене ароматами й липкими бочками, їла по три кульки gelato після ранкових омлетів, наминала смачненьку жирненьку рибку, кавуни, черешню і лаваші з сиром – просто до 16 години", - зауважила Соня.

Соня стверджує, що їсть лише до 1900 ккал на день

"Я не стверджую, що вам потрібно бігти й повторювати за мною, але отримую багато листів про те, що мотивую дівчат взяти себе в руки, пройти обстеження в ендокринолога і змінити харчові звички", – підсумувала Плакидюк.

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