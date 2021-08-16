Федишин на болгарському пляжі зробила 1000 фото у купальнику

Співачка Ірина Федишин насолоджується відпочинком у Болгарії. Вбрана в хижий купальник кралечка попозувала для чергових фото.

Як зізналася Іра в Instagram, було зроблено цілу тисячу кадрів, але вдалими вийшло лише декілька. Ними вона й поділилася з шанувальниками.

Ірина Федишин попозувала на болгарському пляжі фото з instagram федишин

34-річна матуся двох дітей продемонструвала дівочу фігурку

Нагадаємо, 34-річна Федишин нещодавно довела, що час над нею не владний, показавши фото зі свого випускного.

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