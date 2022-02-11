Оце так виступ: Адель у гей-клубі станцювала на пілоні. ВІДЕО
Британська співачка Адель порадувала відвідувачів лондонського гей-клубу несподіваним перформенсом. Зірка піднялася на сцену, поспілкувалася з майже голими танцівницями, ще й сама виконала кілька сексі-рухів на пілоні.
До слова, як пише The Daily Mail, Адель була в костюмі Fendi за 4,5 тисячі доларів, вочевидь, не встигнувши перевдягтися після появи в шоу Грема Нортона. Але танцювати стриманий лук їй аж ніяк не заважав. Видання зазначає, що співачка була напідпитку. У якийсь момент вона навіть трішки впала.
View this post on Instagram
Відео того, як запалює Адель, уже розлетілося соцмережами.
View this post on Instagram
Нагадаємо, раніше відриватися на такі вечірки Адель ходила зі своєю подружкою Дженніфер Лоуренс. Проте зараз актриса чекає на первістка, тож, мабуть, їй трохи не до того.
Фото Getty Images
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Як Джокер, але в хорошому сенсі": Адель показала себе без мейкапу та в процесі фарбування
powered by lun.ua