Оце так виступ: Адель у гей-клубі станцювала на пілоні. ВІДЕО

Британська співачка Адель порадувала відвідувачів лондонського гей-клубу несподіваним перформенсом. Зірка піднялася на сцену, поспілкувалася з майже голими танцівницями, ще й сама виконала кілька сексі-рухів на пілоні.

До слова, як пише The Daily Mail, Адель була в костюмі Fendi за 4,5 тисячі доларів, вочевидь, не встигнувши перевдягтися після появи в шоу Грема Нортона. Але танцювати стриманий лук їй аж ніяк не заважав. Видання зазначає, що співачка була напідпитку. У якийсь момент вона навіть трішки впала.

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Відео того, як запалює Адель, уже розлетілося соцмережами.

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Нагадаємо, раніше відриватися на такі вечірки Адель ходила зі своєю подружкою Дженніфер Лоуренс. Проте зараз актриса чекає на первістка, тож, мабуть, їй трохи не до того.

Фото Getty Images

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У мережі запідозрили, що Адель - чоловік