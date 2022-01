"Oh My God": пітон, кінь, Louis Vuitton та Vivienne Westwood у розкішному фешн-кліпі Адель

Британська співачка Адель представила кліп на третій сингл зі свого альбому "30", "Oh My God". Режисером його став Сем Браун, який свого часу зняв для зірки "Rolling In The Deep".

Чорно-біле відео журнал Vogue називає вищим пілотажем високої моди. Адель у ньому з'являється в трьох ошатних луках: від Harris Reed, Louis Vuitton та Vivienne Westwood.

На початку відео Адель постає перед камерою в блузі, спідниці та корсеті Harris Reed скріншоти з відео з Youtube

Другий лук від Louis Vuitton

І третій образ

Одним із "партнерів" співачки на зйомці став величезний пітон. Як зізналася зірка в Instagram, вона швидесенько "забрала свою дупу" з майданчику, коли там з'явилася рептилія.

До слова, фінальна сукня, та, що від Vivienne Westwood, в житті яскраво-червона - її артистка показувала в мережі за кілька днів до виходу кліпу.

Нагадаємо, восени Адель прикрасила обкладинки аж двох Vogue, американського та британського. Зірка розповіла про зміни, які сталися в її житті за останні кілька років: про розлучення та про нове кохання.

