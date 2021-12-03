"Як Джокер, але в хорошому сенсі": Адель показала себе без мейкапу та в процесі фарбування

Британська співачка Адель стала гостею відомої б'юті-блогерки, ютуберки Ніккі де Ягер. Зірка дозволила себе нафарбувати "з нуля", тож на початку відео, яке опублікували на каналі, вона показується без крихти мейкапу.

У процесі жінки цмулили винце і теревенили. Вони поговорила про новий альбом Адель і про її вподобання в макіяжі, пише People.

Ось так виглядає Адель без мейку скріншот із відео з youtube

"Мені подобаються брови. Але якщо я не фарбую свої брови - коли вони отак не пофарбовані - я виглядаю як Волдеморт", - зізналася артистка.

"Вони в мене такі світлі, білі! Насправді я навчилася фарбувати брови сама під час пандемії. Зазвичай роблю це щотижня, бо я блякла. Одного дня я провела велике дослідження, подивилася відео на YouTube і замовила все, що треба, на Amazon. Тепер я сама роблю це раз на тиждень", - розказала Адель.

Зірка сама фарбує брови

У повсякденному житті зірка сильно не фарбується, лише полюбляє бронзовий хайлайтер, завдяки якому виглядає ніби щойно з пляжу. Волосся в Адель від природи хвилясте, але для "парадних" образів вона його випрямляє. Накладання ж її складного сценічного макіяжу, який уже роблять професіонали, забирає зазвичай 2-3 години.

Роботою Ніккі Адель лишилася задоволена.

"Я виглядаю як Джокер, але в хорошому сенсі!", - зазначила вона.

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Нагадаємо, нещодавно 33-річна розлучена співачка вперше розповіла про свого нового бойфренда.

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