Декольтована Романова пройшлася біговою доріжкою на височенних підборах. ФОТО

П'ятниця, 11 лютого 2022, 16:00

Співачка Міша Романова полюбляє гарячі фотосесії. Артистка неодноразово позувала у білизні, а також брала участь у провокативних кампейнах бренду Макса Барських.

Вкотре екс-"ВІА-Гра" продемонструвала модельні навички у зйомці, кадрами з якої вже поділилася в Instagram.

 
У кожного свій фітнес, як то кажуть)
фото @siavaan
 
Бігову доріжку та окуляри ніхто не помітить, коли є таке декольте

Бюст співачки – окрема сторінка в її біографії. У 2019 році Міша розповіла, що пластичний хірург зробив їй операцію зі збільшення грудей на 16-му тижні вагітності. Тоді співачка ще не знала про свій стан. Романова звинуватила лікарів у халатності, але до суду подавати не стала.

 


Нагадаємо, артистка полюбляє приміряти незвичні луки під час фотосетів. В одному з нещодавніх вона надихалася героїнею комп’ютерної гри.

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