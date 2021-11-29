Панчохи, рукавички та корсет: Романова сколихнула мережу сексі-ФОТО

Понеділок, 29 листопада 2021, 13:30

Екс-"ВІА Гра", 31-річна співачка Міша Романова похизувалася стрункою фігурою у своєму Instagram. Виконавиця поділилася кадрами з нової фотосесії, на яких позує у самій лише білизні.

Зі слів артистки, на зйомці вони експерементували з різноманітними образами. Зокрема кралечка перевтілилася в героїню відеогри "Mortal Kombat".

 
Бували у Романової і більш відверті фотосесії
фото instagram@misharomanova

"Я кожного дня роблю вибір на користь того, що робить мене краще", – написала під світлиною вона.

 
На цей образ артистку надихнула Кітана з "Mortal Kombat"
 

Артистка частенько полюбляє влаштовувати провокативні фотосети. Нещодавно зірка знялася для кампейну бренду Nick Vangard, засновником якого є друг Романової, Макс Барських.

 
Співачка любить демонструвати на фото стрункі ніжки

Нагадаємо, у 2019 році Міша Романова розповіла, як їй зробили мамопластику на 16-му тижні вагітності. Тоді зірка звинуватила лікарів у халатності і закликала інших жінок, які збираються збільшити груди, ретельніше обирати хірурга. Водночас, судитися з лікарями співачка не стала.

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