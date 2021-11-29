Панчохи, рукавички та корсет: Романова сколихнула мережу сексі-ФОТО

Екс-"ВІА Гра", 31-річна співачка Міша Романова похизувалася стрункою фігурою у своєму Instagram. Виконавиця поділилася кадрами з нової фотосесії, на яких позує у самій лише білизні.

Зі слів артистки, на зйомці вони експерементували з різноманітними образами. Зокрема кралечка перевтілилася в героїню відеогри "Mortal Kombat".

"Я кожного дня роблю вибір на користь того, що робить мене краще", – написала під світлиною вона.

На цей образ артистку надихнула Кітана з " Mortal Kombat "

Артистка частенько полюбляє влаштовувати провокативні фотосети. Нещодавно зірка знялася для кампейну бренду Nick Vangard, засновником якого є друг Романової, Макс Барських.

Нагадаємо, у 2019 році Міша Романова розповіла, як їй зробили мамопластику на 16-му тижні вагітності. Тоді зірка звинуватила лікарів у халатності і закликала інших жінок, які збираються збільшити груди, ретельніше обирати хірурга. Водночас, судитися з лікарями співачка не стала.

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