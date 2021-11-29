Панчохи, рукавички та корсет: Романова сколихнула мережу сексі-ФОТО
Екс-"ВІА Гра", 31-річна співачка Міша Романова похизувалася стрункою фігурою у своєму Instagram. Виконавиця поділилася кадрами з нової фотосесії, на яких позує у самій лише білизні.
Зі слів артистки, на зйомці вони експерементували з різноманітними образами. Зокрема кралечка перевтілилася в героїню відеогри "Mortal Kombat".
"Я кожного дня роблю вибір на користь того, що робить мене краще", – написала під світлиною вона.
Артистка частенько полюбляє влаштовувати провокативні фотосети. Нещодавно зірка знялася для кампейну бренду Nick Vangard, засновником якого є друг Романової, Макс Барських.
Нагадаємо, у 2019 році Міша Романова розповіла, як їй зробили мамопластику на 16-му тижні вагітності. Тоді зірка звинуватила лікарів у халатності і закликала інших жінок, які збираються збільшити груди, ретельніше обирати хірурга. Водночас, судитися з лікарями співачка не стала.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Екс-"ВІА Гра" Романова цнотливо прикрила голі груди у чоловічому глянці
Міша Романова у глянці вперше показала сина
Екс-"ВІА Гра" Романова в купальнику позваблювала мокрими грудьми