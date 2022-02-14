Нікітюк у ліжку показала, як провела свято любові. ВІДЕО

Понеділок, 14 лютого 2022, 18:45

Телеведуча Леся Нікітюк відпочиває у Таїланді, де вирішила відсвяткувати День святого Валентина.

Проте "відсвяткувати" – не те слово. На думку самої Лесі, вона "Прошляпила День закоханих".

Дотепний жарт ведуча написала під відео, у якому її головним компаньйоном став величезний капелюх. З ним Леся гуляла готелем і відпочивала у ліжку.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)



Нагадаємо, у Таїланді Нікітюк вже встигла назвати себе "золотом посеред Пхукету" і дати майстер-клас із позування у купальнику.

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День Валентина нікітюк

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