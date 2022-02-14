Нікітюк у ліжку показала, як провела свято любові. ВІДЕО

Телеведуча Леся Нікітюк відпочиває у Таїланді, де вирішила відсвяткувати День святого Валентина.



Проте "відсвяткувати" – не те слово. На думку самої Лесі, вона "Прошляпила День закоханих".



Дотепний жарт ведуча написала під відео, у якому її головним компаньйоном став величезний капелюх. З ним Леся гуляла готелем і відпочивала у ліжку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)





Нагадаємо, у Таїланді Нікітюк вже встигла назвати себе "золотом посеред Пхукету" і дати майстер-клас із позування у купальнику.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Бекхеми замилували мережу архівними фото до Дня святого Валентина

Реклама:

Нікітюк у монокіні зі шворками попозувала на бортику басейну. ФОТО