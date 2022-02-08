Нікітюк у купальнику назвалася золотом посеред Пхукета. ФОТО

Телеведуча Леся Нікітюк поїхала до Таїланду, звідки вже встигла запостити кілька гарячих фото у купальнику.

Довгі ноги та пружні сідниці зірка демонструвала у монокіні на тлі пальм.

"Боже, а що це блищить на Пхукеті? А це я! Я – золото", – скромно написала Нікітюк.

Нікітюк – амбасадор фрази "ноги від вух"

Леся цієї зими вже встигла полежати на пляжі. У грудні ведуча відпочивала в Африці, де так само демонструвала різноманітні купальники й фігуру в них.

Нагадаємо, нещодавно Нікітюк розповіла від чого готова відмовитися, щоб зекономити гроші.

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