Вірші від Монатіка, спітніле селфі Ахат та пляжна романтика Федишин: як зірки коханих із Днем Валентина вітали

День святого Валентина – найромантичніше свято, яке об’єднує всіх людей на планеті. Висловлювати почуття 14-го лютого – традиція, якої дотримуються і наші зірки.

Серед тих, хто вже встиг привітати свою половину, зокрема, подружжя Монатіків, Джамала, Ірина Федишин та Камалія.

Хтось висловився у віршах, хтось показав романтичне відео, а комусь було достатньо просто щирого "люблю". Ми зібрали наймиліші зіркові привітання із Днем всіх закоханих.

Про міцний союз Монатіків ходять якщо не легенди, то романтичні історії. Цьогоріч першою вітати чоловіка взялася Ірина, опублікувавши добірку спільних із ним світлин.

"Я вдячна всесвіту та всевишньому за Діму. Кохаю тебе, мій любий, безмежно!", – написала вона під постом.

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Сам співак відповів на привітання у властивій йому манері – віршами.

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Ірина Федишин теж вирішила висловити свої почуття любовною лірикою. Зірка присвятила чоловікові, із яким наразі відпочиває на Мальдівах, кілька зворушливих рядків.

"Хтось шукає на світі скарби. А хтось істину завжди шукає! Знає правду лиш той, хто любив! Над любов більше скарбу не має", – написала Ірина.

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Співачка Джамала показала фанам мало не цілий сімейний фотоальбом. У добірку артистка включила архівні знімки із чоловіком та дітьми, які підписала коротко та романтично.

"Тільки з тобою мої очі сяють по-особливому. Люблю, люблю, люблю", – написала вона.

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Телеведуча та співачка Аліна Астровська, яка незабаром стане мамою, привітала чоловіка, російського виконавця Антона Лаврентьєва любовною лірикою. Вірш вона написала ще у 2020-му, але у кохання нема терміну придатності, як то кажуть.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна на честь Дня всіх закоханих згадала своє весілля із тенісистом Гаелем Монфісом.

"Єдиний для мого серця. Щасливого Дня cвятого Валентина", – коротко написала вона.

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Українська легкоатлетка Марина Бех теж привітала чоловіка, олімпійського призера із плавання Михайла Романчука зі святом. Дівчина запостила кілька романтичних світлин із чоловіком.

"Люблю тебе, моє життя", – зворушливо написала вона.

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Без міністра цифрової трансформації Михайла Федорова не обійшлося. Цього разу він привітав благовірну із Днем всіх закоханих добіркою знімків із фотосетів, якими славиться ця пара.

"З днем, тижнем, місяцем, роком, життям любові. А ще краще із кожною хвилиною та секундою. Люблю", – написав він.

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Асія Ахат

А от скрипалька Асія Ахат привітала чоловіка, бізнесмена Ігоря Баленка світлиною зі спортзалу.

"Будьте закохані завжди", – лаконічно написала артистка.

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Ілона Гвоздьова

Хореографка Ілона Гвоздьова замилувала своїх підписників світлинами в обіймах чоловіка Івана.

"Кохаю, кохана і вам того ж бажаю", – лаконічно написала Ілона.

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Камалія

А от Камалія привітала своїх фанів не лише від себе, але й від благовірного, бізнесмена Мохаммада Захура.

"В День святого Валентина ми з чоловіком вітаємо пари всіх вікових категорій. Нехай цей день для одних стане прекрасним початком довгих стосунків, а для інших – прекрасним продовженням. Цінуйте одне одного…", – побажала Камалія.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Катя Осадча

Встигла привітати чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова із Днем святого Валентина і Катерина Осадча. Зірка опублікувала добірку спільних світлин та кілька смішних відео.

"Ми всі сильніші, коли ми разом. А коли ми кохаємо, можемо перевернути гори. Сьогодні гарний привід сказати "я тебе кохаю" тисячу разів", – мило написала Осадча.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Заступнику керівника Офісу Президента Кирилу Тимошенко теж не чужа романтика. Політик привітав дружину Альону Тимошенко спільною зворушливою світлиною та коротким, але влучним словом "Кохаю".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кирило Тимошенко (@thekerya)

Дружина Володимира Остапчука, нотаріуска Христина може і відпочиває на Мальдівах без чоловіка, але у День всіх закоханих про нього не забула. Благовірна ведучого запостила романтичне чорно-біле фото.

"Хочу нам таких зморшок від посмішок і любові кожного дня, а не тільки в День святого Валентина", – написала .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kristygor (@kristygor)





А от Сергій Бабкін показав справжню пристрасть із дружиною Сніжаною. Співак запостив світлину із романтичної фотосесії та написав кілька рядків своїм фанам.

"Любі мої, сьогодні чарівний день. Я вітаю всіх закоханих з Днем кохання", – написав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)







Не втрималася від привітань і дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова. У День всіх закоханих вона висловилася віршами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Не забув про свято і Дмитро Гордон. Він запостив спільну із дружиною Олесею Бацман спортивну світлину, під якою знайшлося місце і жартам журналіста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Гордон (@gordondmytro)

До речі, проголосувати за найромантичнішу пару українського шоубізу можна у нашому попередньому матеріалі.

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